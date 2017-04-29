Водитель "Лады", разворачиваясь через две сплошных, сбил насмерть мотоциклиста в центре Тюмени

Смертельное ДТП произошло в центре Тюмени 28 апреля, в 23:55.

По предварительным данным, 22-летний водитель "Лады" разворачивался через две сплошных линии разметки и не пропустил мотоцикл Yamaha.

36-летний водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. Известно, что он ехал на мотоцикле брата, ранее был лишен права управления транспорта за нетрезвое вождение дважды на 18 и 24 месяца.

19-летняя пассажирка автомобиля получила тяжелые повреждения – открытую черепно-мозговую травму и другие травмы. Водитель "Лады" получил травму головы и ушибы.

Отметим, за минувшие сутки на дорогах Тюменской области погибли два мотоциклиста: за два часа до тюменской трагедии под Тобольском в результате лобового столкновения несовместимые с жизнью травмы получил 26-летний тоболяк.

ГИБДД напоминает водителям автомобилей и мотоциклов о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и взаимном уважении на дороге. ДТП с участием мототехники в большинстве случаев заканчиваются тяжкими последствиями, отмечают в Управлении Госавтоинспекции Тюменской области.