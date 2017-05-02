Тюменец заполнил доставшуюся по наследству комнату десятками мигрантов

В Тюмени 31-летнему местному жителю грозит крупный штраф, принудительные работы или даже лишение свободы за фиктивную регистрацию иностранцев.

В доставшейся по наследству от отца комнате в пансионате на улице Спорта он зарегистрировал 55 гостей из Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

"Свои услуги он оценивал в 300 рублей за регистрацию одного иностранца. При этом он не намеревался предоставлять им жилье для проживания", — рассказали в областной прокуратуре.