"А был ли мальчик?" Полиция опровергает слухи о задержании активиста "Открытой России"

Неожиданная развязка у сегодняшнего "триллера" о задержании в Тюмени активиста движения "Открытая Россия" Антона Михальчука.
Как оказалось, никакого задержания не было - по крайней мере, так официально заявляют в тюменской полиции.
"Такого человека полицейские не задерживали. Ни в один из отделов внутренних дел Тюмени Антон Михальчук не доставлялся", - подчеркнули в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.
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