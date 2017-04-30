"А был ли мальчик?" Полиция опровергает слухи о задержании активиста "Открытой России"

Неожиданная развязка у сегодняшнего "триллера" о задержании в Тюмени активиста движения "Открытая Россия" Антона Михальчука.

Как оказалось, никакого задержания не было - по крайней мере, так официально заявляют в тюменской полиции.

"Такого человека полицейские не задерживали. Ни в один из отделов внутренних дел Тюмени Антон Михальчук не доставлялся", - подчеркнули в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.