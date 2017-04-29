В ДТП под Тобольском мотоцикл разорвало, а водитель улетел в кусты

Страшное ДТП произошло В 22:00 на 231-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе.

По предварительным данным, водитель Toyota Highlander при совершении обгона не успел вернуться в свою полосу и столкнулся со встречным мотоциклом Yamaha. 27-летний мотоциклист, житель Тобольска, погиб, открытую черепно-мозговую травму получила 29-летняя пассажирка автомобиля. "В результате столкновения мотоциклист улетел в кусты, долго искали, мотоцикл разорвало его остатки загорелись. Пытаясь избежать столкновения, водитель джипа снес около 20 метров отбойника", - сообщают очевидцы.