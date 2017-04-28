В Тюмени вышли на организаторов одной из групп тюменских инвалидов-попрошаек

На днях в Тюмени профилактическое мероприятия по поиску людей, которые стоят за просящими милостыню на улицах инвалидами, провела полиция.

В результате они установили группу из семи человек, наживавшихся с помощью попрошайничающих бездомных людей с увечьями. Как рассказали в пресс-службе УМВД, граждане ближнего зарубежья развозили инвалидов по точкам Тюмени, где они на инвалидных колясках ездили по автодорогам либо просили милостыню, сидя на тротуарах. В конце дня организаторы приезжали за собранными "подопечными" деньгами. В наиболее оживленных местах один попрошайка могут собрать до 15 тысяч рублей за сутки. За работу с бездомными расплачивались едой и алкоголем, им давали ночлег.

"В настоящее время с вышеуказанными лицами проведен комплекс профилактических мероприятий, все они поставлены на учет, проверены на причастность к противоправным деяниям. Проводится проверка", — рассказывают в тюменской полиции.