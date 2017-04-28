ГИБДД разыскивает иномарку, сбившую пешехода на Червишевском тракте

Сегодня в Тюмени около пяти часов утра на Червишевском тракте на выезде из областного центра в районе лесничества неустановленный автомобиль сбил 55-летнего мужчину. У пострадавшего переломы ног. Автомобиль – иномарка черного цвета, скрылся в направлении села Червишево. Свидетелей происшествия и всех, кто располагает информацией, просят обратиться в отделение по розыску полка ДПС ГИБДД по телефонам: 794-589, 794-686.

За минувшие сутки, 27 апреля, на дорогах региона в четырех авариях пострадали четыре человека.

В Тюмени на улице Западносибирской в стоящий "КАМАЗ" въехал автомобиль Nissan Tiida. По предварительным данным, 42-летний водитель иномарки был пьян. В результате происшествия он получил травму головы.

В Тобольске участниками двух происшествий стали мотоциклисты. На подъезде к станции Сузгун в окрестностях города съехал в кювет мотоцикл "ИЖ Юпитер-4". 52-летний водитель получил травмы головы и поясницы. Водительского удостоверения мужчина не имеет, мотоцикл на учете в ГИБДД не состоит.

На улице Семена Ремезова опрокинулся мотоцикл Suzuki RF400. 31-летний мотоциклист был без мотошлема и получил в результате падения черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Категории на право управления мотоциклами мужчина не имеет. Полиса ОСАГО на мотоцикл у него также не было.