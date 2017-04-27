Застигнутые врасплох браконьеры оставили на месте преступления лося и транспорт

В Тюменской области перед судом предстанут двое нелегальных охотников, ущерб от действий которых оценили в 840 тысяч рублей.

Как рассказали в областной прокуратуре, летом прошлого года двое мужчин в запрещенные для охоты сроки и без разрешительных документов на квадроцикле отправились поохотиться на просторах Викуловского района. В лесу вблизи села Ачимово они выследили и подстрелили самца лося.

О незаконной охоте узнали охотинспекторы, которые поспешили на место отстрела животного. Когда браконьеры, разделывавшие тушу, услышали шум приближающегося транспорта, то решили бежать. На месте преступления они бросили и лося, и квадроцикл. Задержать их не составило труда.

Неподалеку от этого места инспекторы нашли останки еще четырех лосей, добытых несколькими днями ранее. В ходе расследования удалось установить, что в этом также замешан один из браконьеров.

Сейчас для возмещения ущерба имущество мужчин арестовали.