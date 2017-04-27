Тюменцу грозит уголовная ответственность за изнасилование новой знакомой

12:49 27 апреля 2017
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pixabay.com

В Тюмени в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась на прошлых выходных местная жительница. Оперативники задержали подозреваемого — 31-летнего тюменца.

С ним женщина познакомилась ночью 22 апреля во дворе дома на улице Невской.

"В ходе разговора он предложил девушке продолжить общение у него в машине, после чего в автомобиле применил к ней физическую силу и изнасиловал", — рассказали в пресс-службе тюменской полиции.

Как оказалось, задержанный тюменец неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против половой неприкосновенности.

На мужчину завели уголовное дело, его расследование продолжается.

Теги: изнасилование
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