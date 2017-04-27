Несколько человек пострадали в авариях на тюменских трассах

Три дорожные аварии произошли на дорогах Тюменской области вчера, 26 апреля.

В полдень на Тобольском тракте в районе поселка Яр въехал в ограждение автомобиль Lada. Находившийся за рулем 77-летний тюменец получил травму головы и ссадины. По предварительным данным, пожилой водитель не справился с управлением.

В четыре часа дня на 21-м километре дороги Тобольск — Вагай съехала в кювет и перевернулась еще одна Lada. Как рассказали в областной автоинспекции, 36-летний водитель, житель села Черемшанка Голышмановского района, был пьян. Сам он не пострадал, множественные ушибы и раны головы, лица, тела и конечностей получил 39-летний пассажир, односельчанин водителя.

Около десяти часов вечера на 17-м километре автодороги Тюмень — Омск в Тюменском районе столкнулись автомобили Mazda и Volkswagen. Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда. С травмой живота была госпитализирована 34-летняя пассажирка Volkswagen.