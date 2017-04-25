Тюменский наркокурьер, оборудовавший тайники от Войновки до Мельникайте, предстанет перед судом

В Тюмени уголовная ответственность грозит 28-летнему местному жителю за покушение на сбыт наркотиков.

По версии следствия, мужчина работал наркокурьером. Через систему тайников он получал у дельцов большие партии синтетического наркотика, которые фасовал у себя на квартире на улице Республики. О месте тайников со сделанными закладками он сообщал владельцам наркотических средств и получал за это деньги.

О работе мужчины узнала полиция, и за ним установили наблюдение. Получив очередную партию наркотика, 12 и 13 февраля этого года он оборудовал 18 тайников на улицах Станционной, Геологоразведчиков, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте и Республики. При очередном размещении закладки в тайник его задержали. При нем оказалось почти 3 грамма синтетического наркотика. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, из оборудованных тайников и на квартире курьера нашли около 15 граммов синтетического наркотика, весы и множество упаковочных пакетиков.

14 февраля из тайника, оборудованного в Патрушеве, полицейские изъяли еще 200 граммов синтетического наркотика, предназначенного для дальнейшей фасовки и распространения.