Тюменские автоинспекторы задержали старушку с "фаршированными" наркотиками карасями

Семидесятилетняя жительница Тюмени решила доставить из Екатеринбурга в родной город 800 граммов спайса, для этого она расфасовала наркотик по сверткам, а свертки сложила в карасей. Коробку с необычной рыбой обнаружили автоинспекторы при досмотре багажника автомобиля, в котором она ехала пассажиром.

Водитель сообщил, что груз принадлежит пассажирке, она подтвердила эту информацию и сообщила, что ранее уже была судима за наркотики. Следователи завели дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ, а суд отправил предприимчивую бабулю под домашний арест.