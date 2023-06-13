Около 70 кг наркотиков изъято из оборота в Тюменской области за январь-апрель 2023 года

В результате оперативных мероприятий за четыре месяца 2023 года в Тюменской области задержаны 13 межрегиональных наркокурьеров, у которых изъято более 67 килограммов наркотических средств, сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на доклад врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области Евгения Логинова.

Вопрос о раскрываемости наркопреступлений обсудили в правительстве области на заседании антинаркотической комиссии, которое провел глава региона Александр Моор.

Тюменские правоохранители выявили 927 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Общая раскрываемость наркопреступлений в Тюменской области выросла.

Борьба с наркопреступностью и активная работа по профилактике наркомании дают результаты – за четыре месяца текущего года не зарегистрировано случаев смертельных отравлений наркотиками среди несовершеннолетних.

Однако вопрос снижения уровня отравлений и смертности от наркотических средств и психотропных веществ остается очень актуальным, акцентировал внимание Александр Моор.