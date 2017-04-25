На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пьяный водитель улетел в кювет

Вчера последствием нетрезвого вождения стало ДТП в Тобольском районе. На 299-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск съехал в кювет и перевернулся автомобиль Lada.

Как оказалось, находившийся за рулем 49-летний житель местного села был пьян и не справился с управлением. При освидетельствовании показания алкотестера составили 0,45 мг/л.

В результате черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки и головы получил 32-летний пассажир Lada. Разлетевшимся с обочины гравием повредило проезжавший мимо Isuzu, его водитель не пострадал.

Как сообщает областная автоинспекция, за вчерашний день на тюменских дорогах от управления транспортом устранили 19 нетрезвых и отказавшихся от прохождения освидетельствования водителей.