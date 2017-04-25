В Тюмени Infiniti сбил 8-летнего ребенка на пешеходнике

Вчера в областном центре дорожная авария с участием ребенка произошла у дома № 28 на улице Максима Горького. Там около часа дня на пешеходном переходе на 8-летнего мальчика наехал автомобиль Infiniti. У ребенка диагностировали травмы головы, бедра и голени. В пресс-службе ГИБДД отметили, что детали ДТП устанавливаются.

Еще одна авария в Тюмени случилась на пересечении улиц Совхозной и Сибирской. Там столкнулись Lada и Honda. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда водителем иномарки, который в результате и пострадал. У 59-летнего мужчины травма головы.