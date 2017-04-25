В Тюмени вынесли приговор водителю, спровоцировавшему ДТП с автобусом

К году ограничения свободы и крупному штрафу приговорили жителя Тюмени за нарушение ПДД, которое привело к двойной аварии.

Она случилась 31 декабря 2016 года около девяти вечера на перекрестке улиц Первомайской и Герцена. Тюменец, ехавший на BMW по левой крайней полосе в сторону улицы Ялуторовской, при повороте налево не рассчитал траекторию движения и выехал на встречную. Там BMW столкнулся с Audi. От удара Audi занесло и выбросило за перекресток на улицу Первомайскую, где автомобиль врезался в автобус 10-го маршрута.

19-летний водитель Audi получил тяжкий вред здоровью, ему диагностировали перелом бедренной кости и ушиб коленного сустава. У кондуктора автобуса был ушиб лба. Водитель автобуса и его единственный пассажир не пострадали.

Потерпевшему водитель выплатит 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.