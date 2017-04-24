Шесть лет тюрьмы получил симферополец, сбывавший марихуану в Тюмени

16:17 24 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

В Тюмени шесть лет колонии строгого режима дали 32-летнему жителю Симферополя, который планировал нажиться на сбыте наркотиков тюменцам.

Прошлым летом ездивший по предпринимательским делам в Тюмень мужчина решил зарабатывать еще и распространением марихуаны. Дикорастущую коноплю, собранную на просторах Крымского полуострова, он хранил в гараже и партиями привозил в областной центр. Хранились наркотики на его съемной квартире на улице Пермякова. Как рассказали в областной прокуратуре, чтобы не попадать в поле зрения оперативников, он торговал только среди знакомых.

Вскоре о его криминальном бизнесе стало известно сотрудникам тюменской полиции. Мужчину задержали, когда он ехал в такси. В машине оперативники нашли сотню пакетиков, в которых было около ста граммов марихуаны.

На съемной тюменской квартире мужчины обнаружили более 2,7 килограммов наркотика, множество полимерных пакетиков и электронные весы. Еще более 3,5 килограммов марихуаны нашли в арендованном гараже в Симферополе.

Теги: наркотики
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017