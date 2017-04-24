Подравшемуся с работниками колонии тюменцу ужесточили наказание

В Тюмени суд вынес приговор 30-летнему заключенному, оказавшему сопротивление тюремным надзирателям.

В 2010 году ему дали шестнадцать лет колонии строгого режима за двойное убийство. Отбывать наказание мужчину отправили в тюменскую исправительную колонию № 2.

В октябре прошлого года мужчина самовольно покинул территорию производственной базы и пришел на КПП. Младшему инспектору, который потребовал вернуться на базу, он сломал нос, ударив его по лицу. После этого заключенный отказался представлять вещи для проведения полного личного досмотра. В довершение всего он укусил за ухо оперуполномоченного, который попытался применить к нему загиб руки за спину.

Как сообщает областная прокуратура, мужчину признали виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудников колонии, находившихся на службе. По совокупности приговоров суд назначил ему тринадцать лет колонии особого режима.