Тюменская служба занятости содействует трудоустройству бывших осужденных

С начала 2023 года в регионе трудоустроено 45 отсидевших в тюрьмах граждан. Подбор подходящих вариантов трудоустройства осуществляется с учетом уровня профессиональной подготовки, состояния здоровья, транспортной доступности рабочего места, а также требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника. За гражданином закрепляется наставник для оказания помощи в получении им необходимых профессиональных навыков.

В Тюменской области реализуется дополнительное мероприятие, направленное на стимулирование работодателей к приему на работу лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Так, за счет областного бюджета работодателям, принявшим на работу бывших осужденных, возмещаются нормативные затраты на:

- оплату труда граждан;

- выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников;

- выплаты за наставничество;

- оплату банковских услуг, связанных с перечислением средств на возмещение нормативных затрат;

- приобретение спецодежды, средств индивидуальной защиты, мелкого инвентаря (в размере не более 10 тыс. рублей).

Ежегодно на условиях возмещения затрат в регионе создается порядка 60 рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы

Для получения консультации можно обратиться в отделение Центра занятости населения по месту жительства.