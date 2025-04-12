Как сберечь здоровье, начиная дачный сезон

Повышение физической активности после зимнего перерыва может стать причиной различных травм и обострения хронических заболеваний.

Как правильно начать дачный сезон, который требует физической нагрузки, рассказала заведующий отделом, врач-методист ГАУЗ ТО "Госпиталь для ветеранов войн" Елена Слюзова.

– Перед выполнением сезонных работ на приусадебном участке необходимо выполнить разминку, наклоны, приседания, разогреть суставы круговыми движениями в запястьях, локтевых и плечевых суставах. Носить головные уборы, а также использовать ортезы и эластичные бинты, чтобы фиксировать суставы. Важно также соблюдение техники безопасности, – обратила внимание врач.

Тяжести нужно поднимать за счет мышц ног, а не за счет спины, распределяя нагрузку равномерно. Для тяжелого груза используйте тележку или садовую тачку. Ведра и лейки не наполняйте доверху, достаточно половины. Поднимайте груз, предварительно присев на корточки и держа спину прямой.

Работать лучше в положении сидя, в не наклонившись вперед, для этого использовать садовый стул или скамейку во время работы на грядках. Специальные мягкие наколенники позволят обрабатывать грядки, стоя на четвереньках, такая поза обеспечивает равномерное распределение нагрузки на позвоночник. Если необходимо часто опускаться к земле и вставать – приседайте на корточки, но не совершайте наклоны на прямых ногах.

Соблюдайте режим отдыха: перерыв на 10 минут через каждые полчаса. Оптимальная физическая нагрузка составляет не более 4 часов в день, при этом следить за своим самочувствием, при малейшем ухудшении прекратить работы в саду, - сообщает Тюменская область сегодня.