Экс-заключенные после освобождения могут обратиться в УФСИН за помощью в адаптации и трудоустройстве

10:30 20 февраля 2025
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С 1 января 2025 года в Тюменской области начал действовать второй этап федерального закона "О пробации в Российской Федерации". Он касается тех, кто по освобождению из мест лишения свободы оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.

Чтобы получить поддержку, нужно в течение полугода со дня освобождения в обратиться с заявлением в Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Тюменской области. 

Старший инспектор группы исполнительной

и постпенитенциарной пробации УФСИН России по Тюменской области Елена Кислухина: 

Для каждого обратившегося в рамках постпенитенциарной пробации формируется индивидуальная программа. В неё может включаться консультирование по социальным и правовым вопросам, помощь в трудоустройстве, получении образования и медицинских услуг, постановке на пенсионный учет и другим вопросам. Применение постпенитенциарной пробации начинается со дня обращения лица, освободившегося из учреждения, в уголовно-исполнительную инспекцию по своему месту жительства.

Сопровождением бывших осужденных будут заниматься и центры пробации, они откроются в регионе в рамках реализации мероприятий по постпенитенциарной пробации. 

Федеральный закон "О пробации в Российской Федерации" начал действовать с первого января прошлого года. Тогда в Тюменской области были впервые внедрены пенитенциарная и исполнительная пробации.

Теги: заключенные , реабилитация , УФСИН
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