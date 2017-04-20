В Тюмени впавший в траур мужчина пошел на угон автомобиля

Сегодня в областном центре на улице Мельникайте сотрудники ГИБДД задержали мужчину на угнанном автомобиле. 34-летний югорчанин пояснил инспекторам, что угнал машину, чтобы съездить в Тобольск похоронить кота.

Lada 15-й модели он приметил вчера в районе Войновки — водитель отлучился в аптеку, оставив заведенную машину открытой. Мужчина сел в автомобиль и отправился по своим делам.

Сегодня утром угнанное авто попало на камеры наблюдения на въезде в Тюмень, ориентировку передали всем постам. В районе студгородка машину заметил командир взвода полка ДПС. Полицейский зажал Lada слева патрульной машиной и задержал водителя.

По словам югорчанина, ранее он уже был судим за угоны автомототранспорта и получал условные сроки. Он рассчитывает, что хозяину автомобиля, оставившего транспорт заведенным и открытым, этот случай послужит уроком.

"После похорон кота угонщик, судя по всему, помянул усопшего, у него были признаки опьянения. Водительского удостоверения молодой человек не имеет, ранее задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения в 2011 году и в апреле этого года", — рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области