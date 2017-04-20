В Тюмени впавший в траур мужчина пошел на угон автомобиля

14:33 20 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сегодня в областном центре на улице Мельникайте сотрудники ГИБДД задержали мужчину на угнанном автомобиле. 34-летний югорчанин пояснил инспекторам, что угнал машину, чтобы съездить в Тобольск похоронить кота.

Lada 15-й модели он приметил вчера в районе Войновки — водитель отлучился в аптеку, оставив заведенную машину открытой. Мужчина сел в автомобиль и отправился по своим делам.

Сегодня утром угнанное авто попало на камеры наблюдения на въезде в Тюмень, ориентировку передали всем постам. В районе студгородка машину заметил командир взвода полка ДПС. Полицейский зажал Lada слева патрульной машиной и задержал водителя.

По словам югорчанина, ранее он уже был судим за угоны автомототранспорта и  получал условные сроки. Он рассчитывает, что хозяину автомобиля, оставившего транспорт заведенным и открытым, этот случай послужит уроком.

"После похорон кота угонщик, судя по всему, помянул усопшего, у него были признаки опьянения. Водительского удостоверения молодой человек не имеет, ранее задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения в 2011 году и в апреле этого года", — рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Теги: угон , ГИБДД
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017