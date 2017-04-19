Одурманенных подростков поймали росгвардейцы в районе Дома обороны

В Тюмени сообщение о неадекватно ведущих себя молодых людях в подъезде дома № 94 на улице Ямской поступило в правоохранительные органы на минувших выходных. Приехавшие на место сотрудники Росгвардии застали там двух несовершеннолетних в одурманенном состоянии.

При понятых юношей досмотрели. У обоих нашлись свертки с порошкообразным веществом. Один из них, учащийся средней школы, держал при себе 0,16 граммов спайса, у другого молодого человека, не обремененного учебой или работой, было 2,52 грамма той же смеси. Последний задержан, школьника отпустили под подписку о невыезде, рассказали в пресс-службе ведомства.