Тюменец лишился имущества из-за спиленных многолетних сосен

В Тюмени уголовную ответственность понес 34-летний местный житель за незаконную вырубку деревьев.

В апреле прошлого года мужчина без разрешительной документации заключил договор подряда с другим тюменцем. Ему он поручил вырубить многолетние сосны, которые произрастали за пределами его земельного участка. О том, что документов на вырубку нет, исполнителя он не предупредил.

На вырубку в прокуратуру пожаловалась одна из местных жительниц. Спиленные сосны росли у автодороги с интенсивным движением и защищали от выхлопных газов.

Ущерб от вырубки 13 сосен оценили в 5 миллионов рублей. Тюменская администрация заявила иск к тюменцу о денежном возмещении. На земельные участки, доли в квартирах и автомобиль мужчины наложили арест. Ему дали два года лишения свободы условно.