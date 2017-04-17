В Тюмени ищут очевидцев инцидента с выпавшей из автобуса пенсионеркой

В областном центре ГИБДД разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося в прошлый четверг, 13 апреля, в районе ТИУ.

На остановочном комплексе "Тюменский нефтегазовый университет" около половины пятого дня из автобуса 70-го маршрута выпала пассажирка. Женщина получила травмы.

Чтобы помочь восстановить детали происшествия, очевидцев и свидетелей просят обратиться в отделение розыска полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области по телефонам: 794-610, 794-686.