В Тюмени пьяный пешеход угодил под колеса "скорой"

В минувшие выходные, 15 и 16 апреля на дорогах Тюменской области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 16 человек.

В Тюмени в воскресенье под колеса автомобиля скорой помощи попал пьяный 35-летний пешеход, который выбежал из ночного клуба и пытался перейти улицу 50 лет Октября вне пешеходного перехода. Мужчина получил травму головы, переломы ребер и ноги, пневмоторакс.

Еще один пьяный пешеход был сбит автомобилем Hyundai на ул. М. Тореза. Мужчина переходил улицу вне перехода. Он получил травмы головы и лица, от сотрудников ГИБДД пытался убежать. За рулем иномарки находилась 33-летняя водитель, она не смогла избежать наезда на пешехода. Обстоятельства аварии выясняются.

Пьяный начинающий водитель спровоцировал аварию на третьем километре автодороги Тюмень-Горьковка. Двое молодых людей употребляли спиртное, затем поехали "к девчонкам". По дороге 18-летний водитель не справился с управлением Lada 14-й модели, автомобиль въехал в кучу песка и опрокинулся. Водитель Lada получил ушибы, у 21-летнего пассажира перелом позвоночника, черепно-мозговая травма и повреждения внутренних органов.

На ул. Герцена столкнулись Audi и мотоцикл Honda. По предварительным данным, при повороте 36-летняя водитель Audi не заметила мотоциклиста. Пострадавший мужчина 53-х лет получил ушибы.

В Тобольске на проспекте Дзираева автомобиль Howo попытался проехать под путепроводом с поднятым кузовом. Грузовик задел мостовое сооружение, в результате инцидента 55-летний водитель получил ушибы.

ГИБДД выясняет обстоятельства двух наездов на пешеходов, случившихся в Тюмени в пятницу, 14 апреля. Ориентировочно с 16 до 18 часов на перекрестке улиц Ленина и Профсоюзной на пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнего подростка, он получил ушибы. В этот же день около 20 часов на ул. Щербакова, 88 предположительно белым Land Rover была сбита 36-летняя тюменка, переходившая улицу вне перехода. Женщина получила тяжелую травму – перелом крестца. В обоих случаях водители уехали с места ДТП, они разыскиваются ГИБДД. Очевидцев просят позвонить по телефонам: 79-46- 86, 79-45- 80, либо в дежурную часть по тел.79-46- 10.