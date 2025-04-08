Фестиваль "Здоровое Отечество" пройдет в начале мая в Тюмени

11:00 08 апреля 2025
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Более 650 спортсменов из семи регионов страны соберутся на фестивале "Здоровое Отечество", который состоится 2–3 мая в Легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12). В программе — тяжелая атлетика, стритлифтинг, армрестлинг, функциональное многоборье и воздушно-силовая атлетика (воркаут).  

В первый день фестиваля пройдет Кубок России по классическому и многоповторному стритлифтингу - направлению, где спортсмены от 14 лет подтягиваются на перекладине и отжимаются на брусьях с дополнительным весом. Зрители увидят подтягивания на перекладине, в том числе подтягивание с отягощением, и отжимание на брусьях с дополнительным отягощением.

"Атлеты могут поднимать вес, превышающий их собственный. Стоит обратить внимание на тюменцев Влада Ятлова и Алексея Романова: они способны показать впечатляющие результаты", - , — говорит соорганизатор Сергей Мехнин.

В соревнованиях по функциональному многоборью участников ожидает серия испытаний на время: подтягивания, лазание по канату, ходьба на руках, выходы на кольцах и отжимания вниз головой и другое. "Выносливость, скорость и техничность станут определяющими факторами на пути к победе", — уточняет соорганизатор Дмитрий Баев. 

Тяжелоатлеты будут поднимать штангу с максимальным весом. на данный вид состязаний предварительную заявку подали 105 атлетов.  "У каждого спортсмена есть три попытки в каждом упражнении, чтобы достичь цели", — добавил соорганизатор Дмитрий Кичаков.

Более ста желающих заявились на участие в армрестлинге. Здесь победу одержат те, кто первым прижмет руку соперника к столу. Все спортсмены будут соревноваться только левой рукой — таковы условия фестиваля "Здоровое Отечество". 

Воздушно-силовая атлетика соберет участников от 7 лет. Спортсмены продемонстрируют различные элементы – выход силой, обороты на 360 градусов, "горизонт" и многое другое. 

Оба дня фестиваль будет проходить с 10:00 до 18:00, вход для зрителей бесплатный. 

Мероприятие организовано Федерацией функционального многоборья и Федерацией воздушно-силовой атлетики Тюменской области  при поддержке ГК "Север".

Теги: соревнования , фестиваль
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