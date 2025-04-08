Тюменский сквер Згерского и тобольский сквер Выпускников вошли в реестр лучших практик по благоустройству в РФ

В федеральный реестр лучших практик по благоустройству внесены сквер Леонида Згерского в Тюмени (Республики, 29) и сквер Выпускников (второй этап) в Тобольске. Оба объекта благоустроены в том числе в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

На внесение в реестр в Минстрой РФ в 2024 году было подано 396 заявок от 88 субъектов. По результатам конкурсного отбора в него включили 48 лучших проектов из 34 регионов страны. При выборе проектов учитывалось качество реализации, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

Сквер Згерского в центре Тюмени открыли 2 октября прошлого года в честь первого директора Тюменской филармонии. В сквере установлены арт-объекты в виде музыкальных инструментов, на которых можно наиграть любимую мелодию, есть сцена и масштабный мурал "Музыка" на одной из стен. В этом году его обещали расширить обустройством территории, выходящей на улицу Челюскинцев.

Работы по благоустройству сквера Выпускников в Тобольске также были закончены прошлой осенью. Зеленый пешеходный островок с хорошим освещением, игровыми площадками, батутами, памп-треком и качелями обустроен в рамках программы комплексного развития города "Тобольск настоящий" при участии правительства области и компании "Сибур".