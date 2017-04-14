Тюменский педофил заманивал девочек, обещая научить игре на гитаре

В Тюмени завершилось расследование в отношении 66-летнего местного жителя, который знакомился с малолетними детьми на улице и совершал с ними действия сексуального характера.

Как полагает следствие, с 2013-го по 2016 год пожилой тюменец в своей квартире на улице Бабарынка надругался над тремя девочками — 2000, 2004 и 2005 годов рождения. С ними он знакомился на улице и приглашал к себе под разными предлогами: обещал научить играть на гитаре или показать какие-то спортивные приемы.

Тюменец задержан и сейчас находится под стражей.

"По уголовному делу был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены более 10 необходимых экспертиз: судебно-медицинские, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая, компьютерно-техническая. В качестве свидетелей допрошено более 30 свидетелей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к совершению преступлений", — сообщает региональный СК.

На тюменца заведено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В ближайшее время дело рассмотрит суд.