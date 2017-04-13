Росгвардейцы дошли до квартиры вора по следам его крови

В Тюмени странный грабеж произошел в районе Московского тракта 12 апреля. В три часа ночи тюменцы сообщили в полицию о том, что на улице Кремлевской молодой человек разбил витрину пивного магазина, забрал оттуда что-то и скрылся в подъезде ближайшего дома.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели, что от разбитой витрины к тому самому подъезду ведет кровавый след. В подъезде он обрывался у двери одной из квартир. Стражам правопорядка открыл мужчина, от которого исходил крепкий запах алкоголя. Его руки и одежда были в крови.
В ходе разбирательства выяснилось, что у молодого человека 1993 года рождения уже была судимость. На этот раз из магазина он похитил алкоголь и пять тысяч рублей из кассы, после чего пошел домой.
На него заведено уголовное дело по статье "Кража".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru