Росгвардейцы дошли до квартиры вора по следам его крови

В Тюмени странный грабеж произошел в районе Московского тракта 12 апреля. В три часа ночи тюменцы сообщили в полицию о том, что на улице Кремлевской молодой человек разбил витрину пивного магазина, забрал оттуда что-то и скрылся в подъезде ближайшего дома.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели, что от разбитой витрины к тому самому подъезду ведет кровавый след. В подъезде он обрывался у двери одной из квартир. Стражам правопорядка открыл мужчина, от которого исходил крепкий запах алкоголя. Его руки и одежда были в крови.

В ходе разбирательства выяснилось, что у молодого человека 1993 года рождения уже была судимость. На этот раз из магазина он похитил алкоголь и пять тысяч рублей из кассы, после чего пошел домой.

На него заведено уголовное дело по статье "Кража".