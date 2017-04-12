Югорчанин пойдет под суд за отстрел косуль в тюменском заказнике

За незаконную охоту на особо охраняемой природной территории перед судом предстанет 53-летний житель города Югорска.
Осенью 2015-го мужчина приехал в Казанский район охотиться на кабана. Однажды вечером из карабина он застрелил двух сибирских косуль в зоологическом заказнике регионального значения "Афонский" вблизи деревни Копотилово. Случилось это в запрещенные для охоты на это животное сроки. Браконьера на месте преступления застали охотоведы.
Ущерб от действий нелегального охотника оценили в 200 тысяч рублей. Ему грозит крупный денежный штраф либо обязательные или исправительные работы.
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