Жаждавшие мести тюменцы едва не лишили жизни ни в чем не виновного человека

Девять с половиной лет колонии строгого режима суд назначил двум жителям Тюмени за покушение на убийство и поджог.

В июле прошлого года выпивавшие отец с сыном вспомнили о гибели отчима последнего и решили, что пора разобраться с человеком, который, как они думали, в ней повинен.

Они приехали к дому в Лесном микрорайоне, рассчитывая, что найдут его там. Открывший им хозяин дома сказал, что не знает, где нужный им человек. Но мужчине не поверили. Битой и стеклянной бутылкой 62-летнего тюменца избили до потери сознания, и, решив, что с ним покончено, подожгли постель, на которой он лежал. Злоумышленники выбежали из дома, а дверь закрыли на навесной замок.

Как оказалось, выводы о смерти пожилого мужчины были поспешными. Он пришел в себя и вылез через окно горящего дома. Тогда один из мстителей вновь набросился на него и начал душить. Когда хозяин дома перестал подавать признаки жизни, отец с сыном оставили его. На этот раз они снова ошиблись. Мужчину нашла сноха, которая увидела дым от пожара. Помощь подоспела вовремя, и он выжил.

Преступников задержали по горячим следам. Как рассказали в областной прокуратуре, несостоявшихся убийц суд обязал выплатить мужчине больше миллиона рублей в счет возмещения морального и материального ущерба.