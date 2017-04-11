Пожизненный срок получил ишимец, расправившийся с гостями на вечеринке и спаливший дом

К пожизненному лишению свободы суд приговорил 54-летнего жителя Ишима Валерия Тишковского. В марте прошлого года пьяный мужчина убил трех знакомых, которые прогнали его с застолья.
16 марта он весь день распивал алкоголь в доме приятеля. В компании то прибывали, то убывали собутыльники. Под вечер на квартиру пришел 41-летний знакомый хозяина. Завязалась ссора, и Тишковского выгнали оттуда.
Спустя время он вернулся в дом с ножом и убил всю компанию: 44-летнего хозяина, свою 37-летнюю приятельницу и нового знакомого. Тишковский попытался замести следы. Он облил квартиру бензином, поджег ее и скрылся. На следующее утро приехавшие пожарники обнаружили три трупа.
Суд взыскал с ишимца в пользу родственников погибших более 3 миллионов рублей компенсации морального и материального ущерба. Как рассказали в областной прокуратуре, мужчина уже отбывал срок за убийство.
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