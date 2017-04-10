Водитель из Тюменской области предстанет перед судом за смертельное столкновение на встречке

Заводоуковская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Новая Заимка. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель двух людей.

Авария случилась 4 февраля на трассе Тюмень — Омск. В этот день мужчина со своей женой поехал в Заводоуковск за покупками. На 103-м километре дороги он пошел на обгон грузовика, не рассчитав расстояния до Mitsubishi Lancer, двигавшегося по встречной полосе. В результате столкновения 20-летний водитель Mitsubishi и его 40-летняя мать погибли на месте.

Виновнику аварии грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет.