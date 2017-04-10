В Увате вынесли приговор виновному в гибели вахтовика на месторождении

Год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты суд назначил бывшему начальнику службы эксплуатации ООО "Мегион геология". Мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Трагедия произошла на месторождении в Уватском районе в мае прошлого года. Работать на прицепном кране начальник отправил работника, у которого не было необходимой квалификации, удостоверения и допуска к самостоятельной работе на этой машине.
Во время перемещения груза мужчина не справился с управлением. Стрела крана упала на 38-летнего машиниста буровых установок. От травм он скончался на месте. Как рассказали в областной прокуратуре, мужчина приехал на вахту из Алтайского края.
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