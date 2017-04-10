Вымогавший у предпринимателя миллионы тюменец пойдет под суд

10:02 10 апреля 2017
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В Тюмени 50-летнего местного жителя обвиняют в вымогательстве, мошенничестве и незаконном приобретении и ношении взрывного устройства.

Как полагает следствие, в ноябре прошлого года мужчина, угрожая расправой, вымогал у заместителя директора местной строительной фирмы 4,5 миллиона рублей. Бизнесмен обратился в полицию и вымогателя задержали. При досмотре в его куртке нашли боевую осколочную гранату РГД-5.

После этого в полицию обратился еще один тюменец, который попросил привлечь мужчину к ответственности за хищение у него 100 тысяч рублей обманным путем, рассказали в областной прокуратуре.

За наиболее тяжкую из предъявленных статей тюменцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги: предприниматели , вымогательство
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