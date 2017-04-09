В Югре обнаружен пропавший вертолет

В Ханты-Мансийском автономном округе обнаружен пропавший сегодня вертолет "Робинсон R-44" с бортовым номером RA-05754, который следовал по маршруту Сургут - Новосибирск.

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России, сигнал тревоги в связи с невыходом на связь вертолета поступил из Центра управления кризисными ситуациями ХМАО-Югры сегодня в 12 часов 37 минут по местному времени, а около 14 часов 35 минут воздушное судно было обнаружено в труднодоступной лесистой местности примерно в 90 км от Нижневартовска.

Как оказалось, вертолет совершил вынужденную посадку, командир воздушного судна и пассажир живы, жалобы на здоровье и самочувствие отсутствуют, от медицинской помощи отказались. При этом вертолет имеет повреждения.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.