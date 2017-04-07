Два года колонии получил водитель самосвала, переехавший велосипедистку

В Тюмени суд вынес приговор 25-летнему водителю самосвала, не уступившему дорогу велосипедистке. В результате наезда 50-летняя женщина скончалась.
Напомним, трагедия случилась в июне этого года на одиннадцатом километре Ялуторовского тракта. Молодой человек повернул направо на автодорогу в момент, когда женщина пересекала ее на велосипеде, хотя по правилам должен был уступить дорогу.
От множественных травм велосипедистка умерла на месте. Один из очевидцев ДТП предоставил запись с видеорегистратора, которая подтвердила вину мужчины.
Помимо отбывания тюремного срока молодому человеку предстоит выплатить 400 тысяч рублей дочери погибшей в качестве моральной компенсации.
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