Два года колонии получил водитель самосвала, переехавший велосипедистку

В Тюмени суд вынес приговор 25-летнему водителю самосвала, не уступившему дорогу велосипедистке. В результате наезда 50-летняя женщина скончалась.

Напомним, трагедия случилась в июне этого года на одиннадцатом километре Ялуторовского тракта. Молодой человек повернул направо на автодорогу в момент, когда женщина пересекала ее на велосипеде, хотя по правилам должен был уступить дорогу.

От множественных травм велосипедистка умерла на месте. Один из очевидцев ДТП предоставил запись с видеорегистратора, которая подтвердила вину мужчины.

Помимо отбывания тюремного срока молодому человеку предстоит выплатить 400 тысяч рублей дочери погибшей в качестве моральной компенсации.