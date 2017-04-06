Тюменское агентство недвижимости нелегально обналичивало маткапитал клиенток

В Тюменской области полиция расследует факты незаконных сделок с использованием материнского капитала. В мошенничестве подозревают руководителя местного агентства недвижимости.

Как полагает следствие, женщина предлагала клиентам обналичить маткапитал для улучшения жилищных условий через своих риэлторов. Женщины выписывали доверенность, по которой агенты заключали договор займа на предоставление суммы равной материнскому капиталу для покупки квартиры. Используя сложную финансовую схему с указанием липовых сведений, они обналичивали маткапитал. Ущерб от проделанных махинаций оценили в два с половиной миллиона рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция рекомендует тюменцам не участвовать в сомнительных схемах по обналичиванию материнского капитала. Есть риск не только лишиться денег, но и быть признанным соучастником преступления.​