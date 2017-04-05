Нижневартовский лидер "Хизбут-Тахрир аль-Ислами" получил 6 лет колонии

Нижневартовский суд приговорил лидера ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Хизбут-Тахрир аль-Ислами" Мерселя Габбасова к 6 годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Как установлено в ходе следствия, в 2014-2015 годах житель Нижневартовска Марсель Габбасов являлся активным участником террористической организации "Хизбут-Тахрир аль-Ислами". Он вербовал новых приверженцев радикальных идей, вовлекал их в деятельность террористической организации и подвергал идеологической обработке на конспиративных занятиях. Кроме того, Габбасов разместил в популярной социальной сети видеозапись, в которой содержались призывы к массовым беспорядкам, обосновывалась необходимость применения насилия и ведения военных действий в отношении людей, не исповедующих ислам.

Противозаконную деятельность нижневартовской ячейки "Хизбут-Тахрир аль-Ислами" пресекли сотрудники Регионального управления ФСБ России по Тюменской областисовместно с УМВД России по ХМАО-Югре. В конце 2015 года был арестован Марсель Габбасов, а в начале 2016 года задержаны четверо его пособников – участники террористической организации. При обысках у задержанных изъято множество предназначенных для распространения пропагандистских брошюр и журналов в печатном и электронном виде. Большинство изъятых изданий внесены в "Федеральный список экстремистских материалов", их распространение запрещено в соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".

В октябре 2016 года Приволжский окружной военный суд признал Габбасова виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда Российской Федерации оставила приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу. Ближайшие 6 лет Габбасов должен провести в исправительной колонии общего режима, кроме того, он обязан выплатить штраф в доход государства в размере более 55 тысяч рублей. При назначении наказания учитывалось, что Габбасов ранее судим за преступления против безопасности государства (по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 282 УК РФ), однако не полностью выплатил штраф в 100 тысяч рублей, наложенный на него приговором суда.

В отношении остальных участников террористической организации судом вынесены обвинительные приговоры, в настоящее время прокуратурой ХМАО-Югры направлено апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным дела Верховного Суда Российской Федерации.

Целью "Хизбут-Тахрир аль-Ислами" является устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания "Всемирного исламского Халифата", первоначально в регионах с мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ. Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года "Хизбут-Тахрир аль-Ислами" признана террористической и ее деятельность запрещена на территории нашей страны.

Основными формами деятельности организации являются воинствующая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим религиям, активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество.