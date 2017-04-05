Среди пострадавших в теракте в Санкт-Петербурге есть югорчанка

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / vk.com

В теракте, случившемся накануне в петербургском метро, пострадала жительница Сургута Евгения Бахлыкова. Об этом в социальных сетях написал мэр Сургута Вадим Шувалов.

"Друзья, среди пострадавших во вчерашнем теракте в Санкт-Петербурге есть жительница Сургута — Бахлыкова Евгения Андреевна, студентка юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Сейчас находится под наблюдением врачей. Состояние, слава Богу, удовлетворительное. Угрозы жизни нет. Вся страна сегодня скорбит по жертвам этого чудовищного взрыва. Сургут вместе с жителями северной столицы", — сообщил он.

Напомним, вчера днем в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По последним данным, 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больнице, 13 отпустили домой. Следственный комитет РФ уже назвал имя исполнителя теракта.