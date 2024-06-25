Тюменская область окажет материальную помощь семье погибшего в Дагестане офицера полиции

В результате атаки террористов в Дагестане погиб сотрудник заводоуковской Госавтоинспекции лейтенант Виталий Мезенцев, находившийся там в командировке. Ему был 31 год. Не дожил семь дней до 32-летия. У офицера остались двое детей. Еще двое полицейских получили тяжелые ранения.

"Мы гордимся нашими тюменскими полицейскими. Ребята защищали наших граждан так же, как сегодня всех нас защищают бойцы в зоне СВО. Тюменская область окажет такую же помощь раненым и семье лейтенанта Мезенцева, которую мы оказываем нашим военным. Раненым – по 1 млн рублей, семье Виталия – 3 млн рублей", - сообщил губернатор Александр Моор.

По поручению губернатора с дагестанскими врачами связались тюменские медики, раненым будет оказана помощь с лечением и реабилитацией.