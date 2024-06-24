Двое сотрудников полиции из Тюменской области получили тяжелые ранения в Дагестане

Погибший 23 июня в Дагестане сотрудник УМВД РФ по Тюменской области Виталий Мезенцев служил в Заводоуковске, в перестрелке получили тяжелые ранения еще двое его сослуживцев, сообщила глава Заводоуковского горокруга Светлана Касенова.

В Дагестане они находились в командировке.

"23 июня 2024 года в ходе выполнения поставленных задач по охране общественного порядка и пресечению террористической деятельности на территории города Махачкала Республики Дагестан при выполнении служебного долга погиб инспектор (ДПС) ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России "Заводоуковский" лейтенант полиции Мезенцев Виталий Андреевич. Еще двое заводоуковских полицейских тяжело ранены", - сообщила глава муниципалитета.