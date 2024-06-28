Геннадий Иванов стал Почетным гражданином города Тюмени

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Инициатор и сопредседатель центрального штаба патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов стал 57-м Почетным гражданином города Тюмени, решение о присвоении ему этого звания депутаты Тюменской городской думы единогласно приняли на июньском заседании думы.

Геннадий Кириллович родился 9 февраля 1942 года в Омутинском районе. В октябре 1963 года переехал в Тюмень, трудился на заводах. С 1966 года на протяжении тридцати лет служил в органах внутренних дел, а выйдя на заслуженный отдых, Геннадий Кириллович стал одним из самых активных пенсионеров МВД. В 2007 году в газете "Тюменские известия" была опубликована заметка Геннадия Иванова с обращением к жителям выйти в День Победы на улицы города с портретами своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны, которые сражались за Победу. С этой заметки и зародилось движение, которое в 2012 году получило название "Бессмертный полк". Сейчас в патриотической акции принимают участие не только граждане России, но и многих стран мира. Также он известен другими патриотическими акциями, которые проходят в нашем регионе.

Во время обсуждения кандидатуры депутаты единодушно поддержали предложение о награждении, подчеркнув важность и значимость общественной работы.

"Геннадий Кириллович действительно достоин этой замечательной награды. Он относится к числу таких людей, которые совершают гениальные поступки, о которых знают не только жители того города или того региона, в котором живет он, но и другие люди в России и за ее пределами. Все его идеи говорят о гордости за подвиг старших поколений, о патриотизме нашего народа, о сплочении в целом нашей страны. Это хорошие идеи, их нужно поддерживать", - резюмировала итоги голосования председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Звание "Почетный гражданин города Тюмени" присваивается один раз в год, всего с 1867 года званием "Почётный гражданин города Тюмени" отмечены 57 человек, восемь – в дореволюционный период. Официальное чествование нового Почетного гражданина Тюмени с вручением соответствующих атрибутов состоится в рамках празднования Дня города.