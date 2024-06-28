В тюменском доме ребенка провели пикник для родителей

В региональном специализированном доме ребенка в Тюмени. Сейчас в нем проживают 55 детей в возрасте до 4 лет. На попечении государства они остались из-за трудной жизненной ситуации в семье или наличия зависимостей у родителей.
Для мам и пап родительское собрание впервые провели в формате пикника. Участники пообщались с представителями органов опеки и попечительства, педагогами, психологами. Им рассказали о новом проекте, который стартует осенью этого года: родители смогут проходить реабилитацию, проживая вместе с детьми. Это уникальный опыт, которым тюменские специалисты будут делиться с коллегами из других регионов страны. Проект реализуется при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
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