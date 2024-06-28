В День города Почта России бесплатно отправит 3 тысячи видовых открыток из Тобольска

Почта России и администрация Тобольска 30 июня проведут совместную акцию, приуроченную к празднованию Дня города. Жители и гости смогут бесплатно отправить праздничные открытки друзьям и близким в любую географическую точку России.
К мероприятию выпустили специальный тираж открыток с изображениями достопримечательностей и городских видов Тобольска. Подписать и отправить открытку можно в мобильном почтовом пункте, который откроется 30 июня на Красной площади Тобольского кремля в 14:00.
Правильно заполнить адресные строки и указать верный индекс места назначения поможет сотрудник почты. Отправители также смогут самостоятельно поставить на открытке оттиск тематического художественного почтового штемпеля.
Директор УФПС Тюменской области Виктор Валов:
Видовая открытка — один из наиболее простых способов сохранить память о современных или о многих не дошедших до нас памятниках архитектуры. Изображения видовых открыток помогают понять и запомнить, как выглядели городские ансамбли площадей или улиц в прошлое время. Такая открытка станет хорошим подарком и для обывателя, и для, например, филателиста.
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