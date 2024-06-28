В День города Почта России бесплатно отправит 3 тысячи видовых открыток из Тобольска

Почта России и администрация Тобольска 30 июня проведут совместную акцию, приуроченную к празднованию Дня города. Жители и гости смогут бесплатно отправить праздничные открытки друзьям и близким в любую географическую точку России.

К мероприятию выпустили специальный тираж открыток с изображениями достопримечательностей и городских видов Тобольска. Подписать и отправить открытку можно в мобильном почтовом пункте, который откроется 30 июня на Красной площади Тобольского кремля в 14:00.

Правильно заполнить адресные строки и указать верный индекс места назначения поможет сотрудник почты. Отправители также смогут самостоятельно поставить на открытке оттиск тематического художественного почтового штемпеля.

Директор УФПС Тюменской области Виктор Валов: