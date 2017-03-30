Перед судом предстанут налетчики, напавшие на офис Сбербанка в торговом центре

До пятнадцати лет тюрьмы за разбой могут получить 31-летний Петр Олейник и 26-летний Ришат Фазлиахмедов. Напомним, 21 июля 2015 года в Тюмени мужчины, один из которых был вооружен, попытались ограбить отделение Сбербанка в торговом центре "Колумб". Одного из них в феврале 2016-го задержали в Уфе, второго поймали прошлой весной в Московской области.

В 2015 году молодые люди приехали в Тюмень из Уфы и сняли здесь квартиру. Однажды Фазлиахмедов увидел по телевизору фильм про ограбление банка и предложил приятелю проделать то же в реальности — на тот момент у мужчин были на исходе деньги. К ограблению мужчины основательно подготовились. Они сходили в отделение Сбербанка и запомнили работницу, у которой был ключ от кассы, а на первом этаже торгового центра заложили самодельные зажигательные устройства, чтобы в нужный момент создать дымовую завесу.

В намеченный день один из них с улицы дистанционно привел устройства в действие. Когда пошел дым, второй налетчик ворвался в кабинет руководителя офиса и потребовал ключи от кассы у находившейся там девушки, которую тогда запомнил. Как оказалось, ключей у нее было — это был ее выходной день и она пришла в офис, чтобы доделать накопившуюся работу. Тогда налетчик взял в заложники ее и еще одну сотрудницу, которая зашла в кабинет, и пошел к кассе. В общем зале он выстрелил из пистолета в потолок и приказал всем лечь на пол. Услышавшая стрельбу кассир закрыла защитные жалюзи и нажала тревожную кнопку. Налетчик несколько раз выстрелил в окно кассы, но пистолет дал осечку. Тогда мужчина выпрыгнул на улицу через открытое окно и сбежал с приятелем.

Следующим утром молодые люди на поезде отправились в Москву, чтобы там скрыться. На станции в Перми в их вагон зашли полицейские, которые стали интересоваться Фазлиахмедовым. Возвращавшиеся из вагона-ресторана налетчики, завидевшие полицию, забежали в туалет, сломали окно и на ходу выпрыгнули из поезда. Долгое время им удавалось скрываться. Сейчас молодые люди находятся под стражей, вскоре дело рассмотрит суд.