Полиция задержала двух тюменцев, угрожавших детям пневматикой

В Тюмени полицейские по горячим следам раскрыли совершенное накануне разбойное нападение.

Они задержали двух безработных местных жителей, одному из них 27 лет, другому — 21 год. Как выяснилось, решившие обогатиться незаконным путем парни вооружились пневматическим пистолетом и отправились искать потенциальную жертву на улицах города. На Республики им встретились двое подростков. Они завели их в ближайший двор, и угрожая пистолетом, заставили отдать сотовые телефоны общей стоимостью 7 тысяч рублей.

Ограбленные юноши сразу же обратились в полицию. По ориентировке злоумышленников удалось оперативно задержать. Продать телефоны они не успели, сообщает пресс-служба тюменской полиции.

На мужчин завели уголовное дело за разбой, им грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.