Ударивший полицейского мужчина проведет два года в тюрьме

В Исетском районе к лишению свободы приговорили мужчину, признанного виновным по статье 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как следует из материалов уголовного дела, 8 февраля этого года 34-летнего жителя села Исетского Сергея Пудова доставили в полицию по подозрению в краже денег у односельчанки. Там он ударил кулаком в лицо оперуполномоченного, который его опрашивал.

За это с учетом имевшихся у мужчины судимостей суд назначил ему два года колонии строгого режима.

"Уголовное дело по факту совершения Пудовым кражи денег, а также еще и грабежа с целью завладения мобильным телефоном находится на рассмотрении в суде", — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.