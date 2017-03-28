Ударивший полицейского мужчина проведет два года в тюрьме

12:30 28 марта 2017
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pixabay.com

В Исетском районе к лишению свободы приговорили мужчину, признанного виновным по статье 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как следует из материалов уголовного дела, 8 февраля этого года 34-летнего жителя села Исетского Сергея Пудова доставили в полицию по подозрению в краже денег у односельчанки. Там он ударил кулаком в лицо оперуполномоченного, который его опрашивал.

За это с учетом имевшихся у мужчины судимостей суд назначил ему два года колонии строгого режима.

 "Уголовное дело по факту совершения Пудовым кражи денег, а также еще и грабежа с целью завладения мобильным телефоном находится на рассмотрении в суде", — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Теги: кража , нападение на полицейского
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