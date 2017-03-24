Разъезжавший по городу под наркотиками тюменец отправится в колонию

В Тюмени десять месяцев в колонии строгого режима предстоит провести 25-летнему местному жителю.

20 октября 2016 года в пять утра автомобиль под его управлением остановили автоинспекторы на улице Червишевский тракт. Оказалось, что у молодого человека никогда не было водительского удостоверения. Хозяйка машина была рядом на переднем сидении. Тюменец вел себя неадекватно, поэтому его решили проверить на алкотестере. Освидетельствование показало 0,00 мг/л концентрации этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Тогда парня доставили в областной наркодиспансер, где установили, что он был в состоянии наркотического опьянения.

Также выяснилось, что за месяц до этого ранее судимого за кражи тюменца приговорили к десяти суткам административного ареста за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Молодого человека признали виновным по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и взяли под стражу в зале суда.