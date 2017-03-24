В Голышмановском районе пьяный мужчина не совладал со своим мотоциклом

В Тюменской области на дороге между селом Королево и деревней Дербенью опрокинулся мотоциклист. 38-летний селянин был пьян, более того, оказалось, что у него нет права управления транспортом. Результатом неудачного заезда стали раны правой руки.

Ранним мотоциклистам областная автоинспекция напоминает: передвижение на этом виде транспорта пока крайне опасно. Мотошины не рассчитаны на эксплуатацию при отрицательных и околонулевых температурах, поэтому любая поездка может закончиться плачевно.